ЧМ-2022. Отбор
Аргентинець встав у руля азіатського клубу.
Фото Аль-Духайль
25 марта 2022, 11:55
Катарський Аль-Духайль оголосив про призначення екс-гравця Лаціо, Парми, Інтера та інших клубів Ернана Креспо на посаду головного тренера.
Угода з 46-річним аргентинцем розрахована трохи більше ніж на один рік — до літа 2023 року.
Останнім клубом Креспо був бразильський Сан-Паулу. Також він має досвід роботи у Банфілді, Дефенсі, Модені та молодіжній команді Парми.
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