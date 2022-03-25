ЧМ-2022. Отбор

Аргентинець встав у руля азіатського клубу.

Катарський Аль-Духайль оголосив про призначення екс-гравця Лаціо, Парми, Інтера та інших клубів Ернана Креспо на посаду головного тренера.

Угода з 46-річним аргентинцем розрахована трохи більше ніж на один рік — до літа 2023 року.

Останнім клубом Креспо був бразильський Сан-Паулу. Також він має досвід роботи у Банфілді, Дефенсі, Модені та молодіжній команді Парми.

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