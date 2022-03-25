ЧМ-2022. Отбор

У 36-річного форварда була можливість зрівняти рахунок наприкінці зустрічі, але він цим не скористався.

У півфінальному раунді плей-офф за вихід на чемпіонату світу-2022 Португалія переграла Туреччину з рахунком 3:1.

Як повідомляє AA, це протистояння стало останнім для досвідченого нападаючого Бурака Їлмаза у футболці турецької збірної.

Не реалізувавши пенальті у заключному відрізку зустрічі та опустивши можливість зрівняти рахунок, багаторічний лідер збірної Туреччини вирішив завершити міжнародну кар'єру у 36 років.

Нагадаємо, що Їлмаз дебютував за національну збірну Туреччини у 2006 році. З того часу він провів на міжнародному рівні 77 матчів і забив 31 гол.

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