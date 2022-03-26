ЧМ-2022. Отбор

Місцеві керівники футболу не виключають можливість підписання контракту з фахівцем.

Аргентинський спеціаліст Марсело Б’єлса свого часу допоміг Лідсу нарешті повернутися до числа "елітних" команд Англії, проте в цьому сезоні "павичі" грали в не надто видовищний футбол, тому їх керманича закономірно звільнили з посади головного тренера.

Ця подія сталася майже місяць тому, однак 66-річний фахівець не бажає довго сидіти без роботи, тому вже намагається налагодити взаємини з можливими майбутніми роботодавцями.

Зокрема, на аргентинського наставника претендує Болівійська федерація футболу, яка саме зараз підшукує головного тренера для своєї національної команди.

Про це футбольну спільноту під час свого останнього інтерв’ю сповістив очільник організації Фернандо Коста.

"Ми маємо контакти з Марсело Б’єлсою. Не буду також заперечувати той факт, що в деяких аспектах ми вже знайшли з ним порозуміння.

Безпосередньої розмови про спільне майбутнє ще не було, проте ми робимо все можливе для якнайскорішого початку перемовин", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що Болівії терміново знадобився новий головний тренер після того, як національна команда провалила відбір до чемпіонату світу-2022 в південноамериканському регіоні, у перспективі посівши дев’яту сходинку з десяти команд.