ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо вашій увазі анонс матчу.

Збірна Португалії у рамках фінального матчу кваліфікації чемпіонату світу зіграє проти Північної Македонії.

Португалія — ​​Північна Македонія

Вівторок, 29 березня, 21.45. Ештадіу Драгау, Порту. Головний арбітр зустрічі — Ентоні Тейлор (Англія).

Збірна Португалії у попередній стадії кваліфікації до чемпіонату світу-2022 грала проти Туреччини та здобула перемогу з рахунком 3:1. Португальці розпочали зустріч досить активно і завдяки якісній грі отримали перевагу у два м'ячі. Після цього турки перехопили ігрову ініціативу – лише неточний удар Йілмаза з пенальті не дозволив відновити паритет.

Наприкінці того матчу португальці зняли всі питання і, можна бути впевненими, збиралися готуватися до матчу проти збірної Італії. Однак, підопічні Роберто Манчіні не змогли подолати бар'єр у вигляді Північної Македонії. Італійці всю зустріч володіли територіальною перевагою, але примудрилися пропустити під завісу гри.

Звичайно, лідер у цьому протистоянні очевидний, а віри в те, що Північна Македонія видасть ще одне диво, фактично немає. Якоюсь мірою прикро, що македонці вибили Італію, і ми не побачимо настільки статусне протистояння на цій стадії турніру. Італія, до речі, не вийшла вже на другий чемпіонат світу поспіль.

Збірні Португалії та Північної Македонії двічі зустрічалися у рамках товариських поєдинків. За два матчі команди відзначилися лише одним голом, який приніс португальцям перемогу.

Подивимося, що збірна Португалії зможе зробити із масованою обороною суперника. Раптом португальці повторять долю Італії?

Орієнтовні склади:

Португалія: Кошта — Канселу, Фонте, Перейра, Геррейру — Фернандеш, Моутіньо, Б. Сілва — Отавіо, Роналду, Жота

Північна Македонія: Димитревський — Ристовські, Велковські, Мусліу, Аліоски — Єлмас, Костадінов, Бардхі — Чурлінов, Ристовські, Трайковські

Під питанням: Ніколів