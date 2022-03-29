ЧМ-2022. Отбор

Лідер збірної Португалії висловився напередодні матчу відбору до ЧС-2022.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував майбутній матч фіналу стиків за вихід на Чемпіонат світу у Катарі.

Футболіст вважає, що не можна нехтувати силою суперника, який зміг пройти Італію.

"Люди можуть вважати, що нам будет легко проти Північної Македонії, але це не так. Якщо вони дійшли до фіналу стиків, то це означає, що команда заслуговує на це.

Нас очікує дуже важкий матч. Тим не менш, якщо ми покажемо свій максимум, то зможемо пройти та порадувати переповнений Драгау", — наводить слова Роналду The Guardian.

Зазначимо, що старт матчу запланований на 21:45 за київським часом.