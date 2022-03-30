ЧМ-2022. Отбор
Півзахисник збірної Чілі не збирається завершувати кар'єру.
Артуро Відаль, Getty Images
30 марта 2022, 13:33
Провал сбірної Чілі у кваліфікації ЧС-2022 не змусить Артуро Відаля завершити кар'єри.
“Ми повинні подякувалти людей за ту любов, яку продемонстрували наші вболівальники, що були з нами до кінця, — цитує Відаля сайт журналіста Альфредо Педулли. — Так саме я буду до кінця з вболівальниками, на скільки вистачить сил”.
“Моє покоління досягло багатьох вершин, нам є чим пишатися. Вірю, що з'являться нові гравці, з якими ми станемо ще краще. Можливо, тренер, хоча до нього мало претензій”.
“Я вважаю, що сила збірної буде напряму залежити від рівня гравців, тому я хочу, щоб як можна більше наших футболістів грали у Європі”.
Після поразки від Уругвая Чілі втратила шанси потрапити на ЧС-2022.