ЧМ-2022. Отбор
Новозеландці розгромили команду Соломонових Островів.
twitter.com/FIFAWorldCup
30 марта 2022, 22:19
У третьому фінальному етапі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 від Австралії та Океанії збірна Нової Зеландії зустрілася із командою Соломонових Островів.
Кріс Вуд і компанія очікувано не залишили шансів своєму супернику, відправивши в його ворота п'ять м'ячів без відповіді.
Таким чином, Нова Зеландія вийшла до інтерконтинентального плей-оф відбору на ЧС-2022, де, швидше за все, зіграє з Коста Рікою за право поїхати до Катару.
Соломонові Острови — Нова Зеландія 0:5
Голи: Тулома, 23, 69, Вуд, 39, Белл, 50, Гарбетт, 90+1