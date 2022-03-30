ЧМ-2022. Отбор

Новозеландці розгромили команду Соломонових Островів.

У третьому фінальному етапі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 від Австралії та Океанії збірна Нової Зеландії зустрілася із командою Соломонових Островів.

Кріс Вуд і компанія очікувано не залишили шансів своєму супернику, відправивши в його ворота п'ять м'ячів без відповіді.

Таким чином, Нова Зеландія вийшла до інтерконтинентального плей-оф відбору на ЧС-2022, де, швидше за все, зіграє з Коста Рікою за право поїхати до Катару.

Соломонові Острови — Нова Зеландія 0:5

Голи: Тулома, 23, 69, Вуд, 39, Белл, 50, Гарбетт, 90+1