ЧМ-2022. Отбор

Господарі прийдешнього турніру будуть мати вагому підтримку.

Уже наприкінці поточного року на нас очікує фінальна частина чемпіонату світу-2022, яка вперше в історії пройде зимою, із 21 листопада по 18 грудня.

Потроху ми дізнаємося майбутні склади чотирьох кошиків для жеребкування групового раунду майбутніх змагань, де у підсумку може опинитися й збірна України, якщо їй зрештою вдасться пройти Шотландію та Вельс під час перенесених на червень матчів раунду плей-офф відбіркового циклу.

Однак, продаж квитків на прийдешні ігри вже стартував, і, як повідомляє американське видання The Washington Post, найбільш охочими до них передбачувано виявилися представники країни-організатора турніру — Катару.

Слідом за ними йдуть американці, національна збірна яких напередодні з певними труднощами потрапила до фінальної частини, навіть не дивлячись на поразку в останньому турі відбіркового циклу від Коста-Ріки (0:2).

На фоні постійних претензій до порушення прав працюючих на будівництві збоку Катару та відповідних обіцянок певних фанатських груп влаштувати бойкот мундіалю, представники Англії дещо несподівано замикають трійку найбільш охочих потрапити до східної країни.

А ось наступного представника Європи в цьому рейтингу ще потрібно пошукати. Німецькі вболівальники розташовуються аж на шостому місці, поступаючись за бажанням наочно побачити футбол міжнародного ґатунку мексиканцям та мешканцям ОАЕ.

Фанати з Індії, Бразилії, Аргентини на Саудівської Аравії наразі замикають топ-10 країн за цим показником.