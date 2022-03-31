ЧМ-2022. Отбор

Добіг кінця груповий етап відбору в Північній та Центральній Америці.

Довгоочікуваний момент жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2022 відбудеться вже зовсім скоро, тому поступово визначається остаточний склад корзин серед команд із різноманітних асоціацій по всьому світу.

Напередодні вночі добіг кінця груповий етап відбору в зоні Північної та Центральної Америки, за підсумками якого ми дізналися про ще двох представників регіону, які наприкінці року складуть компанію Канаді на фінальній стадії турніру.

Мексика в останньому турі здолала на власному полі Сальвадор (2:0), за підсумком чого посіла другий рядок підсумкової турнірної таблиці з 28 набраними балами, а збірна США зрештою зупинилася на показнику у 25 очок, бо програла в гостях Коста-Ріці (0:2), залишившись у підсумку третьою.

Варто зауважити, що задля прямого потрапляння до Катару костариканцям необхідно було обігравати суперників із перевагою в чотири м’ячі, або ж, як зрештою і сталося, зіграти у стиковому раунді проти Нової Зеландії, за умови рівної з американцями кількості здобутих балів.

Цікавим також є й той факт, що Канада, Мексика, США, Коста-Ріка та Панама загалом програли лише в одному з 35 домашніх поєдинків за весь відбірковий цикл.

Коста-Ріка — США 2:0

Голи: Варгас, 51, Контерас, 59.

Мексика — Сальвадор 2:0

Голи: Антуна, 17, Хименес, 43 (пен.).