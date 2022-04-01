ЧМ-2022. Отбор
Став відомий перший поєдинок турніру.
Збірна Катара, FIFA
01 апреля 2022, 21:25
В рамках матчу-відкриття чемпіонату світу-2022 господарі турніру збірна Катару зіграє проти Еквадору.
Перший поєдинок змагання пройде 21 листопада на стадіоні Аль-Байт (місто Ель-Хаур). Розпочнеться матч в 14:00 за київським часом.
Відомі результати жеребкування ЧС-2022
У групі А разом із Катаром та Еквадором опинилися збірні Нідерландів та Сенегала.
Раніше повідомлялося, що ФІФА презентувала м'яч, який буде використовуватися на поєдинках турніру та маскота.