ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер "Червоної фурії" — про матч проти німців.

Головний тренер збірної Іспанії прокоментував майбутнє протистояння зі збірною Німеччиною на чемпіонаті світу.

"Як я себе відчуваю? Абсолютно спокійно. Це буде чудовий матч проти Німеччини, але кожна гра в групі буде важкою. Настав час їх проаналізувати, ми дуже добре знаємо Німеччину, і вони добре знають нас.

У нас має бути впевненість у тому, що ми випереджаємо їх за результатами останніх років. Ми будемо робити те ж саме, що і завжди, ми підемо в атаку і спробуємо ускладнити гру проти Іспанії.

Перша гра завжди дуже важлива через впевненість, яку вона дає, але також дуже важко виграти", — наводить слова Луїса Енріке Football Espana.

Нагадаємоб що у катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого стали відомі усі групи.