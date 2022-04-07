ЧМ-2022. Отбор

Найбільша банківська група країни підтримала соціальний протест.

Наближення чемпіонату світу-2022 для футбольного світу відбивається не тільки у підвищені рівня очікувань від його країн-учасників, а ще й посиленні соціальних акцій на підтримку бойкоту змагань у Катарі через систематичні порушення прав людини в цій країні.

Зокрема, Нідерланди є одним із найбільш активних противників проведення змагань саме в цій державі, що підтверджувалося численними заходами та закликами як збоку офіційних представників країни, так і збоку колективу національної збірної.

Зрештою, коли "оран’є" вже встигли навіть дізнатися склад свого майбутнього квартету на груповому етапі (Катар, Еквадор та Сенегал), то до протестів долучилася й найбільша банківська група в країні, яка за сумісництвом є також титульним спонсором команди Луї ван Гаал, та розміщує на брендованних речей свій логотип.

"Ситуація з правами людини в Катарі — причина, через яку нашим представникам нема чого робити на цьому турнірі", — ідеться в короткій заяві ING, у якій також відображена відмова від виділеної квоти квитків на матчі.

Зауважимо, що ING разом із тим не збирається прибирати з брендованних речей збірної Нідерландів свій логотип, проте всю увагу перемкне цього року на чемпіонат Європи серед жінок, який відбудеться в Англії.