ЧМ-2022. Отбор

Усе через сувору політику емірської держави.

Із наближенням моменту початку чемпіонату світу-2022 в Катарі ще більш гостро постає питання суворих, як для мешканців європейських країн, обмежень, які існують у країні Перської затоки.

Зокрема, шведське видання SVT Sport напередодні вирішило провести цікаве дослідження задля перевірки запевнень голови ФІФА Джанні Інфантіно в тому, що країна-господар майбутнього мундіалю буде безпечним місцем для представників ЛГБТК+ спільноти, поширення ідей якої в Катарі карається строком до сімох років ув’язнення.

"У Катарі раді кожному, навіть коли йдеться про ЛГБТК+", — заявив тоді очільник світового футболу, після чого на офіційному сайті ФІФА з’явилися контакти 79 готелів, які співпрацюють із організацією напряму.

Зрештою, шведські представники "ЗМІ" звернулися до кожної з перелічених резиденцій із відповідним запитом.

На практиці, три готелі: The Torch Doha, Magnum Hotel & Suites Westbay та Wyndham Grand Regencey відповіли однозначною відмовою.

Ще 20 закладів відпочинку відповіли схвально, але одразу ж застерегли про можливі претензії до відвідувачів ізбоку місцевої поліції: "Із боку готелю, ми не проти. Але хочу повідомити, що, якщо раніше у нас траплялися подібні випадки, коли поліція забирала з готелю катарців, які мали гомосексуальні стосунки".

Ще кілька готелів закликали, у разі заселення до них, дотримуватися обмежень у публічному просторі: "Ми не судимо, але... Якщо ви гримуєтесь і одягаєтеся гомосексуально, це суперечить політиці країни та уряду.

Але для нашого готелю цей прояв любові — нормальний. Звісно, якщо ви одягаєтеся належним чином і не демонструєте ніякої сексуальної поведінки чи не розважаєтеся поміж собою на публіці".

33 готелі, до яких звернулися представники преси, жодним чином не заперечували можливість розміщення гостей чи попереджали про можливі наслідки збоку поліції.

Решта 13 закладів розповіли про те, що наразі не розміщують у себе гостей, бо зараз працюють виключно в умовах карантину.

У свою чергу, ФІФА продовжує наполягати на власні позиції: "ФІФА переконана, що будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб уболівальники ЛГБТК+ та інші могли насолоджуватися турніром у бажаний та безпечний спосіб".

Стартовий матч чемпіонату світу в Катарі відбудеться 21 листопада, коли поміж собою зіграють Сенегал та Нідерланди.