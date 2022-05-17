ЧМ-2022. Отбор

Футболіст приєднався до партнерів по збірній.

Захисник празької Славії та збірної України Тарас Качараба прокоментував майбутні ігри національної команди та розповів про відношення чехів до українців.

"Чехи дуже підтримують Україну на всіх фронтах. Тренер побажав, щоб все пройшло без травм і удачі. Він знає, наскільки важливі ці матчі для України, сказав, що триматиме за нас кулаки.

Родичі в Україні? Дружина була зі мною увесь час, а мої батьки та дружини знаходяться на Львівщині. Переживаю, це дуже жахливо. Не знаю, це, напевно, найгірше, що могло статися у нашій країні. Звичайно, що сильно переживаю за рідних. Спілкуюсь з ними кожного дня, слідкуємо за новинами.

Матчі? Думаю, всі в Україні спостерігатимуть за цим циклом збірної. Це дуже важливі матчі, сподіваюсь, хлопці віддадуть всі сили на полі для того, щоб виконати поставлені задачі. Приїхав до збірної, радий всіх бачити, настрій тільки бойовий", — розповів футболіст.

Нагадаємо, що 17 травня збірна України зіграє товариський поєдинок проти італійського Емполі. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна слідкувати на Football.ua.