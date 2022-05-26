ЧМ-2022. Отбор

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував гру проти Шотландії.

У середу, 1 червня, в рамках відбору до чемпіонату світу 2022 року Україна зіграє проти збірної Шотландії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков запевняє, що його команда нічого не боїться.

"На стадіоні Гемпден Парк буде неймовірна атмосфера. Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося", — наводить слова Петракова Time.

Нагадаємо, що матч відбудеться о 21:45 за київським часом.