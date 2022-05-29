ЧМ-2022. Отбор

Суперники оновили перелік виконавців у заявці.

Лічені дні залишаються до визначального гостьового протистояння збірної України на шляху до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Команда Олександра Петракова проводить заключні тренування в процесі підготовки, а тим часом у заявці наших суперників раптово трапилися заміна нападників.

Форвард фіналістів Ліги Європи УЄФА, шотландського Рейнджерс, Раян Джек був відкликаний тренерським штабом "тартанової армії", а замість нього був викликаний центральний півзахисник Мазервелла Аллан Кемпбелл.

Футболіст Рейнджерс у цьому сезоні зіграв 21 матч, забивши при цьому лише одного разу, тоді як його наступник у заявці відіграв у 39 зустрічах, відзначившись чотири рази та віддавши дві гольових передачі.

Нагадаємо, що зустріч Шотландії та України відбудеться 1 червня.