ЧМ-2022. Отбор
Суперники оновили перелік виконавців у заявці.
Раян Джек, Getty Images
29 травня 2022, 12:16
Лічені дні залишаються до визначального гостьового протистояння збірної України на шляху до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
Команда Олександра Петракова проводить заключні тренування в процесі підготовки, а тим часом у заявці наших суперників раптово трапилися заміна нападників.
Форвард фіналістів Ліги Європи УЄФА, шотландського Рейнджерс, Раян Джек був відкликаний тренерським штабом "тартанової армії", а замість нього був викликаний центральний півзахисник Мазервелла Аллан Кемпбелл.
Футболіст Рейнджерс у цьому сезоні зіграв 21 матч, забивши при цьому лише одного разу, тоді як його наступник у заявці відіграв у 39 зустрічах, відзначившись чотири рази та віддавши дві гольових передачі.
Нагадаємо, що зустріч Шотландії та України відбудеться 1 червня.