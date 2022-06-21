ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На мундіалі все буде суворо, особливо для вболівальників.

Чемпіонат світу в Катарі ще не стартував, навколо нього продовжують спалахувати різні навколофутбольні теми.

Цього разу організатори турніру висунули чергове правило для вболівальників, які збираються на турнір – жодного сексу поза шлюбом.

Британська поліція повідомила, що в Катарі можна займатися сексом лише подружнім парам. Жодного інтиму для незнайомців чи людей у відносинах, не скріплених законом. Порушникам загрожує до семи років ув'язнення.

Джерело наголошує, що ЧС-2022 ризикує стати першим в історії, на якому не буде сексу на одну ніч.

Заборона накладається і прояв почуттів у громадських місцях: обійми і поцілунки суворо заборонені. За якісь обіймашки можна отримати до року в'язниці. Те саме стосується і представників ЛГБТК+ спільноти – жодної символіки, прапорів і особливо демонстрації почуттів. Покарання – сім років ув'язнення.

Ще влада обіцяє ввести заборону на гучні святкування після матчів. Будь-який алкоголь буде недоступний практично у всіх закладах. Тільки деякі бари планують залишити відкритими для крихітного свята вболівальників.

Загалом, якщо хтось із уболівальників збирається до Катару – то тільки для того, щоб дивитися футбол.