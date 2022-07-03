ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Прийдешній чемпіонат світу може виявитись "сухим".

Із наближенням фінальної частини чемпіонату світу-2022 відкриваються все більше культурних відмінностей поміж Катаром та європейськими країнами.

Наприклад, нещодавно вболівальники збірної Німеччини, які планують подорож у цю екзотичну футбольну країну найближчої зими, вирішили дізнатись інформацію щодо продажу спиртних напоїв, після чого зіштовхнулись із раніше невідомими для себе фактами.

Наприклад, дивиною для європейців став той факт, що, якщо ви станом на сьогодні забажаєте випити в Катарі, ви повинні піти в бар у готелі, або звернутись до магазинів мережі Qatar Distribution Company (QDC) — єдиним торговим точкам, якім дозволено продавати алкоголь. Вони належать національній авіакомпанії.

При цьому покупки в QDC доступні лише тим, хто має спеціальний дозвіл, який видається виключно постійним мешканцям Катару старше 21 року.

Особа, яка бажає отримати документ, повинна подати заявку на його отримання, у якій її роботодавець має навести відомості щодо заробітної плати, бо саме від цього залежатиме кількість алкоголю, який можна придбати.

Таким чином катарці намагають боротись із чорним ринком спиртних напоїв, проте місцеві банди з вихідців із Лівану все одно чинять потужний опір.

Варто також додати, що сам дозвіл не є безкоштовним. 40 євро щорічно доведеться віддавати з першого по третій роки, проте вже на четвертий і далі сума сягне 100 євро.

Навіть незважаючи на наявність дозволу, вживати алкоголь можна тільки вдома в того, хто його отримав. При цьому транспортування напоїв має здійснювати покупець на особистому транспорті, а власне ємності не мають бути помітними на широкий загал.

Також заборонено приводити в компанію, яка вживає алкогольні напої, родичів чи друзів, які не мають відповідного дозволу.

Додатковою перепоною для купівлі алкоголю стане також "податок на гріх" у розмірі 100% від вартості товару, який також розповсюджуються на всі категорії продукції, що суперечать мусульманському способу життя. Зокрема це стосується м’яса свинини.

Зрештою, це призвело до того, що ящик пива (24 пляшки х 0,33 л) бід брендом одного зі спонсорів майбутнього мундіалю в Катарі наразі коштує 115 євро, у той час як у Німеччині подібний набір можна придбати трохи більше, аніж за 31 євро.

Наразі ФІФА та організатори ведуть поміж собою дискусію щодо розширення географії зон продажу спиртних напоїв, але поки що все обмежується тільки окремими місцями в межах стадіону.

Варто нагадати, що на груповому етапі збірна Німеччини зіграє проти Іспанії, Коста-Ріки та Японії.