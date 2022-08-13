ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець висловився щодо майбутнього турніру.

Головний тренер збірної Німеччини Хансі Флік незадоволений обмеженням прав людини у Катарі, де пройде чемпіонат світу-2022.

"Я вам розповім. В мене багато знайомих, які дуже хотіли б поїхати до Катару на футбол, але з різних причин не поїдуть. . Ви бачили ті ціни? Вони непід'ємні! Тому що ситуація із ставленням до гомосексуалів неприйнятна. Я вам так скажу — права людини порушуються, бо там немає залучення меншин.

Футбол має бути у всіх. Цей чемпіонат світу не для звичайного вболівальника. І я про це говорю завжди!

Ми багато спілкувалися, щоб якнайкраще поінформувати гравців команди. Ми знову зберемося у вересні та обговоримо, що ми можемо і хочемо зробити, можливо, разом з іншими країнами та командами.

Дуже шкода, що цей турнір, власне кажучи, не буде чемпіонатом світу для вболівальників", — розповів Флік в інтерв'ю RND.

Раніше ФІФА на офіційних ресурсах повідомила, що чемпіонат світу у Катарі розпочнеться на день раніше.