ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий екс-футболіст не залишає шансів конкурентам своєї країни.

До старту чемпіонату світу-2022 в Катарі залишилось менше місяця, тож найближчим часом ми будемо спостерігати за тим, як футболісти поступово поринають у думки стосовно прийдешніх міжнародних змагань.

Потрохи розігрівають ажіотаж довкола турніру й колишні футболісти, які ставали відомими на весь світ, у тому числі, завдяки участі на мундіалях.

Зокрема, це твердження стосується й видатного бомбардира в минулому, а зараз — президента іспанського Реала Вальядолід Роналдо.

46-річний функціонер під час одного з останніх інтерв’ю висловив свої думки стосовно фаворита майбутнього турніру.

"Бразилія справляє на мене дуже хороше враження. Наша збірна — суперфаворит цього чемпіонату світу. Не тільки через те, як вони грають, а ще й через те, що це — Бразилія. Вона завжди була фаворитом турнірів, у яких брала участь. У нашої країни є талант та гарна вдача.

Я бачу, що європейські збірні наразі динамічні, агресивні, фізично сильні, швидкі, та тактично дуже організовані. Вони навіть забивають голи так, як робили це ми, бразильці, свого часу.

Але застерігаю, що ми не єдині будемо вважати себе фаворитами турніру, бо від Південної Америки ще поїде Аргентина. Вона не програє 35 матчів поспіль, тож потрібно бути з нею обережними", — заявив колишній футболіст.

На груповому етапі Бразилія зіграє в квартеті зі Швейцарією, Сербією та Камеруном.