ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє матеріал про теоретичні зміни на тренерських містках під час чемпіонату світу.

Коли закінчується літнє трансферне вікно і клубні облікові записи в соціальних мережах роблять перерву в публікації відео нових підписань, увага швидко перемикається на те, хто з тренерів втратить роботу першим у новому сезоні (якщо цього не сталося до того часу).

Твердження "Він не дотягне до Різдва" перетворюються на "Міжнародна пауза — ідеальний час для змін".

Багато хто очікував, що Лестер Сіті та Ноттінгем Форест отримають нових тренерів, коли футбольна Прем’єр-ліга повернеться після міжнародної паузи 1 жовтня.

Особливо це стосується нещодавнього чемпіона Англії, який після 3,5 плідних років на чолі з Бренданом Роджерсом плететься у зоні вильоту.

Одна з теорій щодо Роджерса пов’язана з компенсацією, яку йому заборгують, якщо клуб звільнить північноірландця, яка, як вважають, обчислюється мільйонами. Гроші в Лестера вже обмежені, про що свідчить відсутність у них трансферної активності влітку.

Форест вийшов на міжнародну перерву після чотирьох поразок поспіль, включаючи ігри вдома проти інших команд, які піднялися з Чемпіоншипа, Фулхема та Борнмута. Майбутнє Стіва Купера виглядало зловісно, ​​незважаючи на те, що влітку клуб підписав 22 нових гравця.

Їхній колега з Саутгемптона Ральф Газенгюттль побачив, що його шанси на звільнення різко скоротилися минулого тижня після того, як поширилися чутки, що його збираються звільнити.

У Прем'єр-лізі Роджерс залишається фаворитом букмекерів на звільнення з коефіцієнтом 1/1, Газенгюттль має 2/1, а Купер оцінюється в 6/1. Ці ринки є нестабільними та реагують на повідомлення новин і клієнтів, які роблять ставки, але вони частіше роблять це правильно.

У цьому сезоні в Прем’єр-лізі та Чемпіоншипі вже відбулося більше ранніх змін менеджерів, ніж зазвичай.

Новий співвласник Челсі Тодд Боелі був безжальний у своєму рішенні звільнити Томаса Тухеля на початку вересня. На той час Борнмут уже розлучився зі Скоттом Паркером — лише після чотирьох матчів внутрішнього чемпіонату та до закриття трансферного вікна.

Вотфорд звільнив Роба Едвардса і замінив його на Славена Біліча.

Але чому більше клубів не наслідують цей приклад?

Існує загальна думка, що пальці керівників починають свербіти під час першої міжнародної перерви в сезоні — зазвичай це відбувається у вересні, до того часу їхній клуб проведе кілька ігор та можна буде робити перші висновки.

Однак недавня історія свідчить, що це не так.

З останніх 10 сезонів Прем'єр-ліги, включно з цим, лише в трьох відбулися зміни або звільнення менеджерів до 1 жовтня, як показано нижче. (Звичайно, сезон-2020-2021 розпочався лише в середині вересня, після того як попередню кампанію було продовжено у серпні після трьох місяців карантину через пандемію).

Звільнення/зміни керівників до 1 жовтня

СЕЗОН ПРЕМ'ЄР-ЛІГА ЧЕМПІОНШИП ПЕРША ЛІГА ДРУГА ЛІГА 2012/13 0 1 3 3 2013/14 1 1 1 0 2014/15 0 6 3 2 2015/16 0 2 4 0 2016/17 0 0 1 2 2017/18 1 1 3 2 2018/19 0 0 3 4 2019/20 1 1 3 3 2020/21 0 0 0 0 2021/22 0 1 0 0 2022/23 3 6 2 3

Незважаючи на те, що його не звільнили, ми вважаємо рішення Грема Поттера покинути Брайтон, щоб стати наступником Томаса Тухеля в Челсі, як одну з трьох відставок у вищому дивізіоні цього сезону.

Паоло Ді Каніо був звільнений з Сандерленда у вересні 2013 року, ставши першим менеджером АПЛ, звільненим у тому сезоні, хоча сокира впала лише через дві гри після того, як клуб відновив роботу після міжнародної перерви. Сумнозвісне п’ятиматчеве перебування Френка Де Бура на посаді головного тренера Крістал Пелас раптово закінчилося в тому самому місяці 2017 року, коли вони програли свою першу гру після міжнародного вікна. Хаві Грасія приєднався до довгого списку втрат менеджерів Вотфорда під час першої перерви у 2019-20 роках у відбіркових і товариських матчах.

Керівні зміни/звільнення до 1 жовтня

СЕЗОН КЛУБ МЕНЕДЖЕР ДАТА 2013-14 Сандерленд Паоло Ді Каніо 23 вересня 2017-18 Крістал Пелас Франк де Бур 11 вересня 2019-20 Вотфорд Хаві Грасія 7 вересня 2022-23 Борнмут Скотт Паркер 30 серпня Челсі Томас Тухель 7 вересня

Результати часто вважаються найбільшою мотивацією для змін на вершині, але цього сезону може бути не так. Час — це все.

Смерть королеви Єлизавети II спричинила перенесення турів та матчів Прем’єр-ліги, була оголошена національна жалоба. Це не був час оголошувати зміни.

Але набагато більшою причиною це зробити є перший чемпіонат світу, який буде зіграно в середині сезону.

Дехто вважає, що очікування призупинення національного сезону після ігор, які відбудуться на вихідних 12-13 листопада, є сприятливим — вони підкреслюють шеститижневу перерву, яку Прем’єр-ліга бере на чемпіонат світу, як гарну можливість для нового тренера працювати з гравцями, яких вони успадкували, не турбуючись про результати. Це можна розглядати як чергову передсезонну програму.

"Якщо звільнення менеджера зараз — це рішення 50/50, то варто було б зачекати мундіаля — якщо ситуація не різко погіршиться", — каже одне добре обізнане джерело, яке попросило залишитися анонімним, щоб захистити свою роботу. "Це чистий і ясний момент, щоб це зробити. У вас є шанс інвестувати в команду в січні, і цей проміжок буде діяти як передсезонний.

Багато клубів, особливо в АПЛ, ймовірно, вирушать на тренувальні табори в теплу погоду під час чемпіонату світу, що є ще одним прикладом того, як новий тренер зможе реалізувати свої плани.

"Це ідеальний час", — додало те ж джерело. "Ви пройдете менше ніж до середини сезону, і це може спонукати людей вносити зміни, які зазвичай цього не роблять".

Окрім того, після мундіаля незабаром відкриється трансферне вікно, отже команди зможуть посилити свої склади новими гравцями.

Інша особа, яка побажала залишитися анонімною, щоб захистити свою роботу, причетна до найму та звільнення менеджерів, має іншу точку зору.

"Ключовою проблемою є те, що деякі клуби дуже змінилися за літо, тому було б дивно посилатися на подальші зміни", — кажуть вони. "Звільняти менеджера просто тому, що у вас шеститижнева перерва, — це божевілля.

Крім того, влітку ви завжди отримаєте кращого менеджера".

Залишилося вісім матчів Прем'єр-ліги для більшості клубів, перш ніж турнір буде припинено через чемпіонат світу, і насичений жовтневий графік для семи англійських команд також у трьох європейських змаганнях.

Цікаво, наскільки терплячими залишаться деякі клуби, якщо результати не покращаться найближчими тижнями — тим більше, якщо почне утворюватися розрив між зоною вильоту та безпечною зоною.

Але якщо вони стримають нерви, листопадові перерви справді дають унікальну можливість почати заново та запровадити нову систему таким чином, що зазвичай неможлива під час гостроти сезону.

За матеріалами The Athletic