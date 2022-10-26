ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тіте може не викликати футболіста.

Колишня зірка Барселони Філіппе Коутіньо пережив важкі часи після переїзду в Каталонію, проте в Астон Віллі почав частіше видавати хіти з минулого.

Втім, головний тренер збірної Бразилії Тіте не налаштований давати чергові шанси гравцеві у майці "селесао", що може призвести до непотрапляння Філіппе у остаточну заявку команди на ЧС.

Натомість його місце займе або Евертон Рібейро з Фламенго, або Роберто Фірміно з Ліверпуля.

Футболіст повернувся в збірну Бразилії в березні цього року після тривалої відсутності. Він також був присутній на товариському матчі проти Південної Кореї в червні.



Нагадаємо, що нещодавно Коутіньо з'явився у матчі проти Брентфорда лише з лави запасних.