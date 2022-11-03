ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

25-річний футболіст отримав травму у матчі Ліги чемпіонів.

Бен Чілвелл може пропустити ЧС-2022 через травму.

Англієць цілком відіграв матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Челсі та загребським Динамо (2:1), але не зміг залишити газон самостійно після гри.

Ймовірно, на останніх хвилинах матчу він пошкодив задню поверхню стегна, намагаючись наздогнати м'яч.

Грем Поттер сказав, що тепер участь Чілвелла у ЧС-2022 перебуває під питанням.

"Так, я думаю, що так можна сказати. Звичайно, більше нічого я не хочу говорити, але коли гравець так тягне ногу, а потім відчуває біль, прогноз не буде позитивним", — наводить слова Поттера Sky Sports.

Нагадаємо, що збірна Англія стартує на ЧС-2022 із 21 листопада.