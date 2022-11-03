ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький нападник хотів би виграти цей турнір.

Кіліан Мбаппе дав коментар щодо майбутнього ЧС-2022.

"Ми не лицеміритимемо. Ми збираємося зробити все, що в наших силах. Це трофей всього життя.

Ми намагатимемося зробити все, що в наших силах, і я думаю, що люди не повинні засуджувати нас за те, що ми думаємо про це під час матчів за клуби", – наводить слова Мбаппе журналіст Адрієн Граньє.

Нагадаємо, що ЧС-2022 пройде у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.