34-річний футболіст має м'язові проблеми.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
07 листопада 2022, 12:59
У збірній Франції є великі сумніви, що Карім Бензема зіграє у першому матчі чемпіонату світу-2022, повідомляє GFFN.
За інформацією джерела, у тренерському штабі не вірять, що 34-річний нападник буде готовий зіграти проти збірної Австралії у першому турі.
Першу гру на ЧС-2022 збірна Франції проведе 22 листопада.
Зазначимо, що через м'язові проблеми Бензема пропустив шість із останніх десяти матчів Реала.