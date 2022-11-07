ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

34-річний футболіст має м'язові проблеми.

У збірній Франції є великі сумніви, що Карім Бензема зіграє у першому матчі чемпіонату світу-2022, повідомляє GFFN.

За інформацією джерела, у тренерському штабі не вірять, що 34-річний нападник буде готовий зіграти проти збірної Австралії у першому турі.

Першу гру на ЧС-2022 збірна Франції проведе 22 листопада.

Зазначимо, що через м'язові проблеми Бензема пропустив шість із останніх десяти матчів Реала.