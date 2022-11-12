Господарі турніру визначились з заявкою.
Збірна Катару, фото getty images
12 листопада 2022, 00:38
Збірна Катару вже через декілька тижнів стартує у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.
Тренерський штаб катарської команди визначився з гравцями, що зіграють на Мундіалі. В заявці опинилось 13 гравців Аль-Садда.
Зазначимо, що у квартеті з катарською національною збірною зіграють Сенегал, Нідерланди та Еквадор.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Садіо Мане увійшов у заявку Сенегалу на ЧС-2022 у Катарі.