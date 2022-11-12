ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Господарі турніру визначились з заявкою.

Збірна Катару вже через декілька тижнів стартує у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Тренерський штаб катарської команди визначився з гравцями, що зіграють на Мундіалі. В заявці опинилось 13 гравців Аль-Садда.

Зазначимо, що у квартеті з катарською національною збірною зіграють Сенегал, Нідерланди та Еквадор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Садіо Мане увійшов у заявку Сенегалу на ЧС-2022 у Катарі.