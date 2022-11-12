ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Франції прокоментував участь на мундіалі.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема отримав невеликий відпочинок від клубних справ через м’язове пошкодження, тож вирішив використати трохи вільного часу для того, аби привезти до рідного Ліона Золотий м’яч, який він здобув за підсумками останнього року.

Із-поміж офіційних подій у рамках презентації перед фанатами "ткачів", футболіст знайшов можливість відповісти на питання журналістів що стану свого здоров’я та його впливу на виступи Каріма на прийдешньому міжнародному форумі.

"У мене був невеликий дискомфорт, нічого серйозного. Від сьогодні й аж до 22 листопада ще ж достатньо часу.

Обіцяю, що буду в гарній формі в фізичному та моральному плані, а також готовим до боротьби за трофей.

У мене буде день народження одразу після фінального протистояння, тож найкращий подарунок для себе я вже обрав. Проте кожна нова зустріч на турнірі буде неначе фіналом для нас. Дуже складна група, тож ми будемо просуватись поступово", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що Франція на груповому етапі чемпіонату світу-2022 зіграє проти Данії, Тунісу та Австралії.