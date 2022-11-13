ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стала відома заявка канадських футболістів, котрі зіграють на катарському мундіалі.

З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Тренерський штаб національної збірної Канади на чолі з Джоном Гердманом офіційно визначився зі списком із 26 футболістів, які поїдуть із командою на майбутній мундіаль.

Так, у заявці канадців опинився універсал Баварії Альфонсо Девіс, який пропустив останні два матчі Бундесліги через проблеми з м'язами.

Заявка збірної Канади:

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 збірна Канади буде одним із представників квартету F, в якому зіграє проти Бельгії, Марокко та Хорватії.