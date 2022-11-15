23-річний футболіст відмовився від такої можливості.
Браім Діас, Getty Images
15 листопада 2022, 16:59
Браіму Діасу запропонували виступити на ЧС-2022 за збірну Марокко, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 23-річний футболіст міг би замінити травмованого Аміна Харіта.
Тим не менш, іспанський півзахисник з марокканським корінням, як і раніше, мріє грати за Іспанію, незважаючи на те, що не виключає можливості виступу за збірну Марокко.
Крім того, стислий термін – п'ять днів до початку чемпіонату світу практично виключають таку можливість.
На чемпіонаті світу збірна Марокко зіграє у групі F зі збірними Бельгії, Хорватії та Канади.