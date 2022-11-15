ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

23-річний футболіст відмовився від такої можливості.

Браіму Діасу запропонували виступити на ЧС-2022 за збірну Марокко, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст міг би замінити травмованого Аміна Харіта.

Тим не менш, іспанський півзахисник з марокканським корінням, як і раніше, мріє грати за Іспанію, незважаючи на те, що не виключає можливості виступу за збірну Марокко.

Крім того, стислий термін – п'ять днів до початку чемпіонату світу практично виключають таку можливість.

На чемпіонаті світу збірна Марокко зіграє у групі F зі збірними Бельгії, Хорватії та Канади.