ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Учасникам групи D помітно не щастить із травмами на останньому етапі підготовки.

Напередвизначені фаворити групи D чемпіонату світу-2022 в Катарі, збірна Франції, напередодні стикнулись із украй неприємним фактом травмування одного з провідних виконавців — нападника Крістофера Нкунку, який уже був змушений залишити розташування своєї національної команди.

Окрім того, Дідьє Дешам наразі не може розраховувати й на центрального захисника французького Парі Сен-Жермен Преснеля Кімпембе, що до певної міри звужує можливості ротації з його боку.

Однак у цьому квартеті не лише "Les Bleus" страждають від утрат футболістів.

Команда Австралії під орудою Грема Арнольда наразі також відчуває брак нападників через пошкодження форварда шотландського Гіберніана Мартіна Гопкіна Бойла.

29-річний виконавець відновлюється від пошкодження коліна, проте цей процес трохи вибивається зі запланованого графіку — Бойл пропустив тренування ввечері у вівторок, 17 листопада, і навряд чи з’явиться на полі найближчими днями.

На щастя, для фанатів "соккеруз", тренерський штаб передбачив подібний розвиток подій, тож на випадок відсутності футболіста Гіберніана в заявці з 26 виконавців присутній 21-річний вінгер Мельбурн Сіті Марко Тіліо.

На рахунку Бойла цього сезону шість голів та дві гольові передачі в 16 матчів, тоді як його потенційний наступник забив п’ять голів та віддав три гольові паси за 11 зустрічей.

Збірна Австралії розпочне виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти Франції 22 листопада.