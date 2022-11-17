ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець поділився очікуваннями від мундіаля.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал заявив, що йому не вистачає якісних гравців, але він вірить в команду і в тактику.

"У нас немає найкращих гравців у світі. Я вірю в команду і в тактику. Нідерланди потребуватимуть удачі, щоб зайти далеко на чемпіонаті світу. Я хочу, щоб гравці в це повірили. Якщо ви це уявляєте, ви можете це зробити. У нас є гравці, які можуть чудово реалізувати тактичний план".

Ван Гал включив у заявку двох молодих, але дуже талановитих футболістів Хаві Сімонса і Жеремі Фрімпонга.

"Я показав їм моменти їх успішних матчів, щоб показати, чого я хочу від них. І про функції, які вони можуть виконувати на полі — вони їх знають. Вони хороші хлопці.

Я думаю, це нормально, що деякі люди з ідеологічних причин не побачать мундіаль. Я просто сподіваюся, що коли ми дійдемо до фіналу, вони подивляться по телевізору, наскільки ми хороші", — сказав ван Гал.

Перший матч збірна Нідерландів на чемпіонаті світу відбудеться проти Сенегала у понеділок, 21 листопада, о 18:00.