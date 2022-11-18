ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо всім бажаючим взяти участь у нашому новому конкурсі.

Подія, на яку чекав увесь футбольний світ протягом чотирьох років, чемпіонат світу, розпочинається незабаром. У 2022 році він пройде у Катарі в досить незвичний для футболу час — зимою. Вже відомо, що Катар вирішив провести цей мундіаль з особливим розмахом, витративши найбільшу суму в історії цього змагання. Груповий етап стартує вже 20 листопада, а завершиться свято футболу 18 грудня.

Football.ua разом із Parimatch Ukraine пропонують вам взяти участь у цікавому конкурсі. Ви маєте відгадати переможців усіх груп ЧС-2022, написавши у коментарях свої варіанти, а ми оберемо п'ять переможців, які отримують пам'ятний м'яч.

Приклад коментаря, який ви маєте залишити:

"Група А — Нідерланди.

група В — Англія.

група С — Польща.

група D — Франція.

група Е — Іспанія.

група F — Бельгія.

група G — Бразилія.

група Н — Португалія".

Parimatch Ukraine – народжена в Україні перша ліцензійна онлайн беттінг-компанія та найбільший інвестор у розвиток українського спорту.

Також нагадуємо вам склад груп та пропонуємо проголосувати:

Група A 1 Катар 0 0 2 Еквадор 0 0 3 Сенегал 0 0 4 Нідерланди 0 0

Група B 1 Англія 0 0 2 Іран 0 0 3 США 0 0 4 Уельс 0 0

Група C 1 Аргентина 0 0 2 Саудівська Аравія 0 0 3 Мексика 0 0 4 Польща 0 0

Група D 1 Франція 0 0 2 Австралія 0 0 3 Данія 0 0 4 Туніс 0 0

Група E 1 Іспанія 0 0 2 Коста-Ріка 0 0 3 Німеччина 0 0 4 Японія 0 0

Група F 1 Бельгія 0 0 2 Канада 0 0 3 Марокко 0 0 4 Хорватія 0 0

Група G 1 Бразилія 0 0 2 Сербія 0 0 3 Швейцарія 0 0 4 Камерун 0 0

Група H 1 Португалія 0 0 2 Гана 0 0 3 Уругвай 0 0 4 Корея 0 0

Заряджай на Чемпіонат Світу разом з Parimatch Ukraine!