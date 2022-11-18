Пропонуємо всім бажаючим взяти участь у нашому новому конкурсі.
Подія, на яку чекав увесь футбольний світ протягом чотирьох років, чемпіонат світу, розпочинається незабаром. У 2022 році він пройде у Катарі в досить незвичний для футболу час — зимою. Вже відомо, що Катар вирішив провести цей мундіаль з особливим розмахом, витративши найбільшу суму в історії цього змагання. Груповий етап стартує вже 20 листопада, а завершиться свято футболу 18 грудня.
Football.ua разом із Parimatch Ukraine пропонують вам взяти участь у цікавому конкурсі. Ви маєте відгадати переможців усіх груп ЧС-2022, написавши у коментарях свої варіанти, а ми оберемо п'ять переможців, які отримують пам'ятний м'яч.
Приклад коментаря, який ви маєте залишити:
"Група А — Нідерланди.
група В — Англія.
група С — Польща.
група D — Франція.
група Е — Іспанія.
група F — Бельгія.
група G — Бразилія.
група Н — Португалія".
Parimatch Ukraine – народжена в Україні перша ліцензійна онлайн беттінг-компанія та найбільший інвестор у розвиток українського спорту.
Також нагадуємо вам склад груп та пропонуємо проголосувати:
Заряджай на Чемпіонат Світу разом з Parimatch Ukraine!