Подія, на яку чекав увесь футбольний світ протягом чотирьох років, чемпіонат світу, розпочинається незабаром. У 2022 році він пройде у Катарі в досить незвичний для футболу час — зимою. Вже відомо, що Катар вирішив провести цей мундіаль з особливим розмахом, витративши найбільшу суму в історії цього змагання. Груповий етап стартує вже 20 листопада, а завершиться свято футболу 18 грудня. 

Football.ua разом із Parimatch Ukraine пропонують вам взяти участь у цікавому конкурсі. Ви маєте відгадати переможців усіх груп ЧС-2022, написавши у коментарях свої варіанти, а ми оберемо п'ять переможців, які отримують пам'ятний м'яч. 

Приклад коментаря, який ви маєте залишити:

"Група А — Нідерланди.
група В — Англія. 
група С — Польща.
група D — Франція. 
група Е — Іспанія. 
група F — Бельгія. 
група G — Бразилія.
група Н — Португалія".

Parimatch Ukraine – народжена в Україні перша ліцензійна онлайн беттінг-компанія та найбільший інвестор у розвиток українського спорту.

Також нагадуємо вам склад груп та пропонуємо проголосувати:

Група A
1 Катар Катар 0 0
2 Еквадор Еквадор 0 0
3 Сенегал Сенегал 0 0
4 Нідерланди Нідерланди 0 0

 

 
Група B
1 Англія Англія 0 0
2 Іран Іран 0 0
3 США США 0 0
4 Уельс Уельс 0 0

 

 
Група C
1 Аргентина Аргентина 0 0
2 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 0 0
3 Мексика Мексика 0 0
4 Польща Польща 0 0

 

 
Група D
1 Франція Франція 0 0
2 Австралія Австралія 0 0
3 Данія Данія 0 0
4 Туніс Туніс 0 0

 

 
Група E
1 Іспанія Іспанія 0 0
2 Коста-Ріка Коста-Ріка 0 0
3 Німеччина Німеччина 0 0
4 Японія Японія 0 0

 

 
Група F
1 Бельгія Бельгія 0 0
2 Канада Канада 0 0
3 Марокко Марокко 0 0
4 Хорватія Хорватія 0 0

 

 
Група G
1 Бразилія Бразилія 0 0
2 Сербія Сербія 0 0
3 Швейцарія Швейцарія 0 0
4 Камерун Камерун 0 0

 

 
Група H
1 Португалія Португалія 0 0
2 Гана Гана 0 0
3 Уругвай Уругвай 0 0
4 Корея Корея 0 0

 

 

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