ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст поміркував про чемпіонат світу-2022.

Вінгер збірної Німеччини Серж Гнабрі розповів про цілі національної команди на чемпіонаті світу-2022.

"Ми ставимо перед собою високі цілі, як збірна Німеччини, і хочемо досягти успіху. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб знову зіграти після того, як на чемпіонаті Європи був провал. Ось чому я думаю, що ми трохи більше налаштовані на Чемпіонат світу, якщо можна так сказати.

Ми знаємо, що наша остання гра проти Іспанії була не дуже вдалою (прім. поразка 0:6 у Лізі націй у 2020 році). Я б не став недооцінювати Японію. У них є багато гравців, які грають на найвищому рівні, наприклад, у Бундеслізі чи Прем’єр-лізі. Я з нетерпінням чекаю цієї гри.

Коста-Ріка, можливо, аутсайдери, але на турнірі кожен викладається на повну. Нам потрібно підходити до кожної гри з такою ж повагою та мотивацією та виконувати якнайкраще.

Я дуже радий зіграти на своєму першому чемпіонаті світу у віці 27 років. На жаль, це зайняло деякий час, але я з нетерпінням чекаю на турнір і сподіваюся, що ми досягнемо успіху.

Ми впевнені, що проведемо успішний турнір. У нас великі плани. Як я вже говорив раніше, чемпіонат Європи склався для нас не дуже добре, тому ми хочемо компенсувати це на чемпіонаті світу. У нас є якість, і ми оговталися після важкого турніру. Ось чому ми їдемо до Катару з упевненістю та чіткою метою досягти успіху", — сказав Гнабрі в інтерв'ю FIFA.

У першому матчі на ЧС-2022 збірна Німеччини зіграє проти Японії 23 листопада о 15:00 за київським часом.