Завершився контрольний поєдинок.
Японія - Канада, getty images
17 листопада 2022, 18:35
Збірні Японії та Канада провели товариську гру напередодні початку чемпіонату світу-2022, що відбудеться у Катарі.
Японці доволі швидко змогли відкрити рахунок зусиллями Сома, проте голи Віторії та Кавалліні перевернули хід зустрічі.
Японія — Канада 1:2
Голи: Сома, 9 — Віторія, 21, Кавалліні, 90+5
Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Японії зіграє проти Іспанії, Німеччини та Коста-Рики. Канадці, своєю чергою, протистоятимуть Бельгії, Хорватії та Марроко.