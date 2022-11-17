ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершився контрольний поєдинок.

Збірні Японії та Канада провели товариську гру напередодні початку чемпіонату світу-2022, що відбудеться у Катарі.

Японці доволі швидко змогли відкрити рахунок зусиллями Сома, проте голи Віторії та Кавалліні перевернули хід зустрічі.

Японія — Канада 1:2

Голи: Сома, 9 — Віторія, 21, Кавалліні, 90+5

Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Японії зіграє проти Іспанії, Німеччини та Коста-Рики. Канадці, своєю чергою, протистоятимуть Бельгії, Хорватії та Марроко.