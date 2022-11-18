ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бельгійці провели контрольний матч.

Збірна Бельгії в рамках товариського поєдинку провела зустріч з Єгиптом та зазнала поразки з рахунком 1:2.

Команда Роберто Мартінеса пропустила в середині першої половини гри, а потім й на початку другого тайму. Відповісти Бельгія змогла лише влучним ударом Опенди на 76 хвилині.

Бельгія — Єгипет 1:2

Голи: Опенда, 76 — Мостафа, 33, Трезеге, 46

Бельгія: Куртуа — Дебас, Альдервейрельд, Теат (Вертонген, 71) — Кастань (Доку, 82), Ванакен (Тілеманс, 46), Вітсель, Карраско — Де Брюйне (Мертенс, 46), Азар (Меньє, 71) — Батчуаї (Опенда, 46)

Єгипет: Ель-Шенаві — Тавфік, Моссад (Галаль, 77), Хегазі, Хамді — Ель-нені, Хамед, Хамада — Салах (Кока, 88), Мостафа (Ель Саєд, 72), Трезеге (Асхур, 88)

Зазначимо, що збірна Бельгії на фінальній частині чемпіонату світу в рамках групового етапу зустрінеться з Канадою, Марроко та Хорватією.