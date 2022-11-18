ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чоловік розповів про шахрайство з боку організаторів.

До чемпіонату світу-2022 у Катарі стадіони будували та обслуговували багато приїжджих людей з Азії та інших континентів.

Відомо про багатьох загиблих на об'єктах, а також про моменти шахрайства з боку організаторів турніру.

Про один з таких розповів чоловік, який приїхав працювати у Катар з Непала. Йому не тільки не виплатили велику кількість грошей, а й посадили у в'язницю.

"Коли мене схопили, було страшно. Я не міг нічого сказати, жодного слова, бо був наляканий. Мені не сказали, чому мене заарештували. Матрац лежав на підлозі, він був із клопами. Поряд у камері були 24 інших працівників з Непала".

Йому також не виплатили близько чотирьох тисяч доларів за пророблену роботу та травму пальців, яку отримав у ході.

Чоловік припустив, що його могли заарештувати за те, що він знайшов додаткову роботу у цій країні.