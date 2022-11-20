ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу-відкриття чемпіонату світу, який пройде в Катарі.

У стартовому матчі чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між командою-господаркою, збірною Катару, а також національною командою Еквадору.

НЕДІЛЯ, 20 ЛИСТОПАДА, 18:00. СТАДІОН ЕЛЬ-БАЙТ, ЕЛЬ-ХАУР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Насамперед хочеться привітати всіх футбольних уболівальників, адже чемпіонат світу з футболу – це завжди свято. Навіть якщо це свято проходить з алкоголем тільки для обраних і має безліч інших обмежень, що виглядають як спроби зіпсувати нам це свято. Але для всіх нас головним аспектом таки є футбольна складова, до чого Катар, будемо відвертими, має дуже посереднє відношення, якщо не брати до уваги багатих акціонерів з Парі Сен-Жермен.

Фактично вся збірна Катару складається з футболістів, які представляють місцевий чемпіонат, тому особливих шансів команді-господарці цього мундіалю на вихід із групи практично ніхто не залишає (крім, мабуть, Самуеля Ето'о). Так, зараз катарці йдуть на серії з чотирьох перемог поспіль у товариських матчах, зумівши обіграти Албанію, Панаму, Гондурас та Гватемалу. Але, будемо відвертими, Нідерланди, Сенегал і навіть Еквадор — це суперники трохи іншого рівня. І цей рівень набагато вищий.

Єдина спільна риса між збірними Катару та Еквадору – це схильність проводити досить нерезультативні матчі. Останні три поєдинки підопічних Густаво Альфаро, які проходили у рамках підготовки до цього мундіалю, завершились у нульові нічиї.

При цьому з погляду набору футболістів у Еквадору все набагато цікавіше – тут є і представники іспанської Ла Ліги, і німецької Бундесліги, і молоді таланти з англійської Прем'єр-ліги. За того ж Кайседо Брайтон вже зараз хоче виручити щонайменше 50 мільйонів фунтів, а предметний інтерес походить від Ліверпуля. Думаємо, немає особливих питань щодо того, кого слід вважати фаворитом напередодні стартового матчу ЧС-2022.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Густаво Альфаро. Так, на перемогу Еквадора пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Катару оцінюється показником 3,22. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,13.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Катар (4-4-2): Шіб (Аль-Садд) — Ро-Ро (Аль-Садд), Фадлалла (Аль-Садд), Салман (Аль-Садд), Еламін (Аль-Гарафа) - Алі (Аль-Духаїль), Хатем (Аль-Райян), Будіаф (Аль-Духаїль), Гайдос (Аль-Садд) - Алааелдін (Аль-Гарафа), Афіф (Аль-Садд)

Еквадор (4-1-4-1): Галіндез (Універсідад де Чилі) — Пресіадо (Генк), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), Гінкап'є (Баєр Леверкузен), Еступіньян (Брайтон) — Груесо (Аугсбург) — Плата (Вальядолід), Франко (Тальєрес), Кайседо (Брайтон), Ібарра (Пачука) - Еннер Валенсія (Фенербахче)

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