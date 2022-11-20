ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матч-відкриття чемпіонату світу, який пройде в Катарі.

У стартовому матчі чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між командою-господаркою, збірною Катару, а також національною командою Еквадору.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАТАР — ЕКВАДОР

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Густаво Альфаро. Так, на перемогу Еквадора пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Катару оцінюється показником 3,22. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,13.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ставки – це ризик, але ми ризикуватимемо. Пропонуємо вам варіант "Обидві команди заб'ють" — "Ні". На таку подію пропонується коефіцієнт 1,76.

Які ще варіанти? Враховуючи те, що обидві команди рідко демонструють результативні матчі, пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5", що оцінюється в коефіцієнт 1,52.

Нагадаємо, що матч Катар — Еквадор пройде 20 листопада о 18:00 за київським часом.