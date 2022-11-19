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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    19 листопада 2022, 22:25

    Тренер збірної Катара прокоментував чутки щодо підкупу гравців Еквадора

    Фахівець запевнив, що його команда буде грати "чисто".

    Фелікс Санчес, Getty Images
    Фелікс Санчес, Getty Images 19 листопада 2022, 22:25

    Головний тренер збірної Катара Фелікс Санчес прокоментував усі чутки навколо його національної команди.

    Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що катарці підкупили гравців збірної Еквадора.

    "Я думаю, що є багато дезінформації. Інтернет є чудовим інструментом, але він також дуже небезпечний, з моєї точки зору. Протягом багатьох років ми готувалися, тренувалися. Ми разом, ми сильні і є згуртованими, і ніхто не зможе дестабілізувати нас цією критикою, тому ми не постраждаємо.

    Ми дуже схвильовані, мотивовані та щасливі грати на нашому першому чемпіонаті світу. Ми зосереджуємося на тому, як підготуватися до гри, контролювати наші емоції, і не беремо до уваги нічого іншого. Найкраще, що може статися для команди або футболіста — зберігати спокій, уникати будь-яких чуток і шуму навколо себе.

    Очевидно, що нам не подобається, коли люди критикують нашу країну. Якщо говорити суворо про футбол, то ми чудово підготувалися до чемпіонату світу. Усі гравці приїжджають сюди з найвищою мотивацією та націленістю. Завтра ми постараємося дати хороший результат, продуктивність і конкурентоспроможність", — сказав Санчес.

    Матч між Катаром та Еквадором відбудеться 20 листопада після церемонії відкриття на стадіоні Аль-Бейт в Аль-Хорі о 18:00.

    Команди

    Еквадор Катар

    Джерела

    espnfc.com

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