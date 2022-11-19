ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Незадовго до матчу на мундіалі француз отримав пошкодження.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Франції зіграє проти Австралії.

Скоріше за все французам не зможе допомогти у цьому поєдинку чинний володар Золотого м'яча Карім Бензема.

Сьогодні, 19 листопада, нападник вперше з'явився на тренуванні національної команди, але завершити його не зміг.

Як повідомляє RMC, існує ймовірність, що Бензема взагалі вибув до кінця чемпіонату світу. Найближчим часом він пройде медичний огляд, щоб визначити характер ушкодження та зрозуміти, чи це рецидив чи нова травма.

Не є виключенням, що Дідьє Дешам незабаром оголосить про заміну у заявці команди шляхом виключення з неї Бензема.