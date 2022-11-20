ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Бельгії прокоментував стан готовності команди до мундіалю.

Збірна Бельгії долучиться до боротьби за Кубок світу на четвертий день із моменту початку чемпіонату світу-2022 в Катарі, зігравши в Ер-Раяні проти Канади.

Нападник "Червоних дияволів" та мадридського Реала Еден Азар у черговому інтерв’ю розповів про стан команди Роберто Мартінеса перед початком цього протистояння.

"Ні для кого не є секретом той факт, що ми слабші, аніж у 2018 році. Проте зараз у нас краща молодь, аніж та, що була тоді. Усе може статися. Якість є. Часто у великих матчах ця якість може зіграти свою роль.

Реал, наприклад, був не єдиним фаворитом Ліги чемпіонів, але важливі голи забив Карім Бензема, а Тібо Куртуа відбивав усе, що летіло в бік його воріт. Це був рік мрії.

У Бельгії в нас є Кевін Де Брюйне, який входить до трійки найкращих у світі. Найкращий воротар у світі. Я грав з ним десять років і завжди говорив про нього те саме. У нас фантастичні гравці, але в сукупності все трохи складніше. Якщо Ромелу Лукаку зможе зіграти, то ми будемо майже впевнені, що заб’ємо, і в тому що у нас є чудовий медичний і технічний персонал, бо поставити його на ноги дуже важко.

Ми повинні пройти груповий етап. У 2018 році початок був непростим проти Панами (3:0 – ред.). Дріс Мертенс тоді, як пам’ятаю, пізно відкрив рахунок аж у другому таймі. За Канаду ж забиває багато Джонатан Девід, і я на це вказую не тільки тому, що він грає в Ліллі. Марокко також має хороших гравців, як і Хорватія. Хто впорається з викликами в цій групі, той і переможе, бо точно буде найкращим", — заявив бельгійський виконавець.

Матч Бельгія — Канада відбудеться 23 листопада, о 21:00.