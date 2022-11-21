ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде в Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Сенегалом та Нідерландами.

ГРУПА A 1 Еквадор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Катар 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Нідерланди 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Сенегал 0 0 0 0 0 0 0 0



СЕНЕГАЛ — НІДЕРЛАНДИ

ПОНЕДІЛОК, 21 ЛИСТОПАДА, 18:00. СТАДІОН АЛЬ ТУМАМА, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІЛЬТОН САМПАЙО (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

В другому поєдинку групи А цього чемпіонату світу Сенегал без свого ідола, Садьо Мане, спробує чинити опір Нідерландам.

Звичайно, на папері команда Луї Ван Гаала здається фаворитом протистояння, але у сенегальців доволі цікавий склад навіть без Садьо Мане. Можливо, відсутність головної зірки надасть можливість іншим гравцям розкритися сповна.

Збірна Сенегалу, як і майже кожна африканська збірна, має солідний склад за іменами, проте не часто показує справді якісний футбол. Дивлячись на цю команду, варто розуміти, що головний тренер Аліу Сіссе знаходиться на чолі сегенальців вже сім років, тому в нього було достатньо часу, щоб побудувати як гру, так і атмосферу. До того ж, цей процес можна було провести навіть у декількох поколінь гравців.

Сенегальці мають гравців, у яких дуже гарна фізична підготовка, тому навіть якщо вони не доб'ються успіху в першій грі з Нідерландами, то у наступних матчах цей фактор може помітно допомогти.

Нідерланди, своєю чергою, явно претендують на вихід з першого місця у цьому квартеті. Дивлячись на результати останніх матчів, є усі підстави вважати, що нідерландці можуть провести гарний Мундіаль, який стане важливою сторінкою кар'єри Ван Дейка та Блінда.

Сенегальці, варто враховувати, також провели серію дуже непоганих ігор. З п'яти останніх матчів команда виграла чотири рази, один раз зігравши внічию. Проте статус та досвід звичайно кажуть на користь Нідерландів. Окрім деяких гравців, для яких цей турнір дуже важливий, є й Луї Ван Гаал, який захворів на рак, але усе одно б'ється разом зі своєю командою. Немає сумнівів, що команда захоче порадувати головного тренера.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні саме Луї Ван Гаала. Так, на перемогу англійців пропонується коефіцієнт 1,57, тоді як потенційний успіх Сенегалу оцінюється показником 7,02. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Сенегал: Менді (Челсі) — Сабалі (Бетіс), Сіссе (Олімпіакос), Кулібалі (Челсі), Балло-Туре (Мілан) — Куяте (Ноттінгем Форест), Менді (Лестер), Гуйє (Евертон) — Сарр (Тоттенгем), Діа (Салернітана), Діатта (Монако)

Нідерланди: Пасвеєр (Аякс) — Тімбер (Аякс), Ван Дейк (Ліверпуль), Аке (Манчестер Сіті) — Думфріс (Інтер), Коомпейнерс (Аталанта), Де Йонг (Барселона), Блінд (Аякс) — Бергейс (Аякс) — Бергвійн (Аякс), Гакпо (ПСВ)

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Команди ще не зустрічались між собою.