ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на матч ЧС-2022 від колишнього гравця ПСВ, Бареслони, Челсі та ще кількох європейських клубів.

Другим гостем нашої рубрики «Зірковий прогноз», яка підготовлена разом із Parimatch Ukraine, став легендарний нідерландський півзахисник Будевейн Зенден.

Він вважає, що перший матч для його команди буде непростим, але "помаранчеві" зможуть перемогти.

"Нідерланди переможуть Сенегал. Щодо рахунку, то це буде 2:1", — каже він.

На чемпіонатах світу Зенден зіграв лише раз (мав би двічі, але на чемпіонат світу 2002 року до Японії та Кореї збірна Нідерландів не потрапила, програвши у своїй відбірковій групі Португалії та Ірландії).

Зенден розпочав французький Мундіаль 1998 року у ролі запасного. До півфіналу з Бразилією він двічі виходив на заміну, настільки зірковою була помаранчева команда під керівництвом Гуса Хіддінка. Зенден яскраво провів півфінал, але його Нідерланди програли у серіі пенальті. У матчі за третє місце з хорватами Будевейн знову вийшов з перших хвилин, і відзначився шаленим голом після сольного пробігу. Святкуючи взяття воріт Зенден спробував виконати акробатичне сальто, але зазнав невдачі, впавши на землю, тим самим увійшовши в історію курйозів ЧС-1998.

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