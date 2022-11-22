ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Францією та Австралією.

Група D 1 Австралія 0 0 2 Данія 0 0 3 Туніс 0 0 4 Франція 0 0



ФРАНЦІЯ — АВСТРАЛІЯ

ВІВТОРОК, 22 ЛИСТОПАДА, 21:00. СТАДІОН АЛЬ-ДЖАНУБ (АЛЬ-ВАКРА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР ГОМЕС (ПАР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Французи мають повне моральне право дратуватися часом проведення Мундіалю чи не найбільше. Ніхто не зазнав настільки серйозних кадрових втрат, як вони.

До відсутності Канте і Погба всі були готові, але ж в останні дні перед Чемпіонатом світу до всіх проблем додався Бензема. Якщо раніше Каріму не вдалося стати чемпіоном світу через шантаж Вальбуена, то зараз на нього впало справжнє нещастя.

Дідьє Дешам прийняв рішення не викликати на зміну володарю Золотого м'яча жодного футболіста — будья-які чутки про Марсьяля швидко розвіялися. І цілком вірогідно, що на позиції центрфорварда поруч із Мбаппе у "триколірних" знову гратиме Олів'є Жиру — прям як у старі добрі часи. Можна було би сказати про те, що "не псує старий кінь", та буде аж надто банально.

Центр поля цементуватимуть Чуамені та Рабіо. Вихід юного Камавінги якщо і очікується, то з лави запасних.

"Півнів" цього разу важко назвати фаворитом турніру, що дуже часто здавалося на попередніх великих турнірах. Навряд Дідьє Дешам на великому турнірі буде займатися зміною стилю та іншими непотрібними для себе речима. "Лє Бльо" знову терпітимуть, а знаходячи свою гру — знищуватимуть суперників рівно до тих пір, поки ті не будуть здатні їм щось протиставити. І ми дуже сумніваємося, що у групі С є хоч одна команда крім Данії, про яку це можна сказати.

Австралія — це команда, головна зірка якої Айдин Хрустич грає у безнадійному аутсайдері Серії А. Від неї важко очікувати на турнірі чогось вище за третє місце, здобуте у боротьбі з Тунісом. З іншого боку, Ґрем Арнольд зі своїм тренерським штабом і може зіграти на факторі неочікуваності. Наразі австралійці не дотягують навіть до половини себе зразка умовно 2010 року.

Наш прогноз — впевнена перемога французів. Безумовно, у них на цьому Мундіалі будуть негаразди, але точно не у матчі-відкритті. А до чиєї гри вкотре треба приглянутися — так це до Тео Ернандеса. На нашу скромну думку, ледь не найкращого лівого захисника планети наших днів. Мбаппе на фланзі сумно точно не буде!

Орієнтовні склади:

Очні зустрічі

Команди зустрічалися між собою 5 разів. 3 перемоги в активі французів, 1 — на рахунку австралійців. Ще одну гру вони звели до нічиєї.

ПРОГНОЗ 3:1