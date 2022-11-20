ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У 34-річного футболіста збірної Франції м'язова травма стегна.

Нападник Карім Бензема через травму не зможе допомогти збірній Франції на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Про це повідомляє федерація футболу Франції.

34-річний француз отримав травму чотириголового м'яза лівого стегна під час тренування у суботу.

Форвард пройшов медичне обстеження у лікарні Дохи, після чого було підтверджено травму та вказано, що на його відновлення знадобиться близько трьох тижнів.

"Мені дуже сумно за Каріма, який зробив цей чемпіонат світу головною метою. Незважаючи на цей новий удар для збірної, я повністю впевнений у своїй команді. Ми зробимо все, щоб впоратися з величезним викликом, який на нас чекає", — сказав головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

На майбутньому ЧС-2022 у Катарі Франція зіграє проти Австралії, Данії та Тунісу. Перша гра відбудеться 22 листопада проти австралійців.