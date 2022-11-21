ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чудове досягнення для вікового фахівця.

Збірна Нідерландів здолала у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірну Сенегалу із рахунком 2:0.

Ця перемога була важливою для головного тренера "помаранчевих" Луї ван Гаала. Вона стала 38 для нього на чолі команди.

За цим показником він обійшов іншого легендарного для Нідерландів фахівця Діка Адвоката, у якого 37 перемог, і очолив цей список.

Нагадаємо, що ван Гаал повернувся на тренерське крісло національної команди влітку 2021 року. З тих пір його колектив жодного разу не програв, досягши 12 перемог і лише чотири нічиїх.

25 листопада Нідерланди зіграють матч другого туру ЧС-2022 проти Еквадора. Початок гри — о 18:00 за київським часом.