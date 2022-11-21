ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець залишився не дуже задоволений грою.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал прокоментував перемогу над Сенегалом у чемпіонаті світу-2022 (2:0).

"Меня гра команди до вирішального моменти не дуже подобалась. Чесно кажучи, думав, що ми програємо. Але потім вийшов Депай. Після його виходу на поле я думав, що ми переможемо.

Мемфіс, як і раніше, входить до числа гравців, здатних самостійно щось створити. Ми дали йому зіграти півгодини, як і планувалося".

"Подивимося, у якому стані Депай буде перед з матчем проти з Еквадора. Він, звичайно, першим нам скаже, що готовий грати, але нам треба берегти його здоров'я.

Але у нападі у нас може зіграти й Коді Гакпо. Він здатний робити вирішальний внесок, він спритний і вмілий. Він мав забити ще на першій хвилині", — сказав ван Гаал.

Раніше повідомлялося, що Луї ван Гаал став рекордсменом збірної Нідерландів за кількістю перемог.