ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець продовжує встановлювати чергові звитяги.

Ліонель Мессі реалізував пенальті у матчі проти Саудівської Аравії та увійшов у історію.

Лише п'ятеро футболістів забивали на чотирьох різних чемпіонатах світу.

Повний список зараз виглядає наступним чином.

Пеле (1958, 1962, 1966, 1970), Уве Зеелер (1958, 1962, 1966, 1970), Мірослав Клозе (2002, 2006, 2010, 2014), Кріштіану Роналду (2006, 2010, 2014, 2018).

Мессі віднині забив на мундіалях 2006, 2014, 2018 та 2022 років.

Нагадаємо, що на Football.ua доступна текстова трансляція поєдинку.