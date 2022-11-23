ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Марокко та Хорватією.

Група F 1 Бельгія 0 0 2 Канада 0 0 3 Марокко 0 0 4 Хорватія 0 0

Марокко — Хорватія

Середа, 23 листопада, 12:00, стадіон Ель-Байт (Ель-Хаур). Головний арбітр – Кевін Ортега (Перу). Пряма трансляція на MEGOGO.

Спочатку згадаємо, як збірна Марокко потрапила на фінальний етап чемпіонату світу в Катарі. В африканському відборі традиційно відбулося три відбіркові етапи. Марокко стартували з другого, де без проблем спромоглися пройти свою групу без втрати очок.

Марокко – 18

Гвінея-Біссау – 6

Гвінея – 4

Судан — 3.

У третьому раунді десять команд поділили на п'ять пар – переможці проходили далі. Марокко зустрічалися з ДР Конго, з якими зіграли внічию на виїзді, а вдома розбили суперника з рахунком 4:1 та вибороли путівку до Катару.

Щодо збірної Хорватії, то вона виступала у групі H у відборі на ЧС-2022. Опонентами були такі команди, як Р осія, Словаччина, Словенія, Кіпр та Мальта. За підсумками хорвати фінішували першими, набравши 23 пункти і на одне очко випередивши найближчого переслідувача - р осію.

У майбутній грі очікується, що лідером зустрічі буде Хорватія, хоч і не настільки очевидним.

Також думають у компанії GG.bet: перемога Марокко оцінюється коефіцієнтом 3.89, а перемога Хорватії – 2.11. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.35.

Слід зазначити, що матч проти Марокко, незважаючи на те, що це перший тур, може бути вкрай важливим. На папері, лідером групи F є збірна Бельгії. Цілком імовірно, що саме Марокко та Хорватія між собою розіграють другий рядок. У цьому квартеті Канада — аутсайдер, але ніхто не здивується сенсації на чемпіонаті світу.

У будь-якому разі, на нас чекає наполеглива боротьба і, можливо, сьогодні переможця не буде визначено.

Орієнтовні склади:

Поточна форма:

Очні зустрічі:

За весь час команди зустрічалися один раз – у товариському поєдинку, 11 грудня 1996 року. Тоді збірна Марокко та Хорватія зіграли у результативну нічию – 2:2.