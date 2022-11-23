ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Німеччиною та Японією.

Група E 1 Іспанія 0 0 2 Коста-Ріка 0 0 3 Німеччина 0 0 4 Японія 0 0



НІМЕЧЧИНА — ЯПОНІЯ

СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА, 15:00. СТАДІОН ХАЛІФА ІНТЕРНЕШНЕЛ СТЕДІУМ (ДОХА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН БАРТОН (САЛЬВАДОР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Німеччина та Японія раніше зустрічалися лише у рамах товариських зустрічей. Німці жодного разу не поступалися цьому супернику й точно не хочуть вперше зазнати смак поразки.

Німцям серйозно болить несподівана поразка від Південної Кореї у крайньому турі минулого мундіалю, коли колектив Йоахіма Льова не вийшов з групи перебуваючи у статусі діючих чемпіонів. Знову азіатська команда і флешбеки минулого.

Японці ж навпаки подолали груповий етап, щоправда, не без особливих пригод. Обійти Сенегал вдалося лише за рахунок меншої кількості жовтих карток, а у 1/8 фіналу лише дивом сміливі самураї не пройшли Бельгію, дозволивши фавориту створити камбек.

Як воно буде цього разу – побачимо.

Команди мають лише по одній втраті – Лерой Сане та Ватару Ендо є добре знаними вболівальникам німецької Бундесліги, проте назвати їх відсутність аж настільки вагомою навряд можна.

Атакувальних гравців, наприклад, Джамала Мусіали, в Німеччини вистачає. Є ресурси також й в Японії.

Наш прогноз — нас очікує доволі рівна боротьба, де команда Гансі Фліка, звісно, є фаворитом, проте Японія здатна здивувати. Скоріше всього, клас нещодавніх чемпіонів світу перевісить та побачимо як буде.

За версією компанії GG.bet, Німеччина — фаворит зустрічі: перемога "манншафт" оцінюється коефіцієнтом 1.46, у той час як японців — 7.24. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 4.81.

Орієнтовні склади:

Очні зустрічі

Німці та японці двічі зустрічалися лише у товариських зустрічах. У 2004 році Німеччина розтрощила суперника, а перед стартом домашнього мундіалю у 2006-му команди розписали бойову нічию.