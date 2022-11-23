Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.
У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Німеччиною та Японією.
НІМЕЧЧИНА — ЯПОНІЯ
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА, 15:00. СТАДІОН ХАЛІФА ІНТЕРНЕШНЕЛ СТЕДІУМ (ДОХА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН БАРТОН (САЛЬВАДОР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Німеччина та Японія раніше зустрічалися лише у рамах товариських зустрічей. Німці жодного разу не поступалися цьому супернику й точно не хочуть вперше зазнати смак поразки.
Німцям серйозно болить несподівана поразка від Південної Кореї у крайньому турі минулого мундіалю, коли колектив Йоахіма Льова не вийшов з групи перебуваючи у статусі діючих чемпіонів. Знову азіатська команда і флешбеки минулого.
Японці ж навпаки подолали груповий етап, щоправда, не без особливих пригод. Обійти Сенегал вдалося лише за рахунок меншої кількості жовтих карток, а у 1/8 фіналу лише дивом сміливі самураї не пройшли Бельгію, дозволивши фавориту створити камбек.
Як воно буде цього разу – побачимо.
Команди мають лише по одній втраті – Лерой Сане та Ватару Ендо є добре знаними вболівальникам німецької Бундесліги, проте назвати їх відсутність аж настільки вагомою навряд можна.
Атакувальних гравців, наприклад, Джамала Мусіали, в Німеччини вистачає. Є ресурси також й в Японії.
Наш прогноз — нас очікує доволі рівна боротьба, де команда Гансі Фліка, звісно, є фаворитом, проте Японія здатна здивувати. Скоріше всього, клас нещодавніх чемпіонів світу перевісить та побачимо як буде.
За версією компанії GG.bet, Німеччина — фаворит зустрічі: перемога "манншафт" оцінюється коефіцієнтом 1.46, у той час як японців — 7.24. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 4.81.
Орієнтовні склади:
Очні зустрічі
Німці та японці двічі зустрічалися лише у товариських зустрічах. У 2004 році Німеччина розтрощила суперника, а перед стартом домашнього мундіалю у 2006-му команди розписали бойову нічию.
прогноз 2:0